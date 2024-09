Riqualificazione del porto. Al termine il primo stralcio di lavori

Sarà completato entro questa settimana il primo stralcio dei lavori per la sosttuzione dei guard rail ai moli sud-est-martello, mentre entro metà ottobre sarà effettuata la manutenzione della pavimentazione stradale e la sostituzione del guard rail del molo sud, per l’importo complessivo di 190mila euro finanziato dalla Regione. Un intervento approvato dall’amministrazione comunale in due stralci.

Dopo l’esecuzione della prima parte del cantiere, i lavori riprenderanno per finire a metà ottobre. L’impresa appaltatrice è la Adriatica strade. "Terminata la stagione estiva, il Servizio demanio marittimo sta portando avanti la supervisione di tre importanti lotti finanziati dalla Regione per un importo complessivo di 594mila euro, opere fondamentali per il porto e per le associazioni diportistiche" dice l’assessore alla pesca Francesco Caldaroni (nella foto). Entro metà settembre inizierà la realizzazione di due tratti di fognatura delle acque nere a servizio dei pontili per una spesa di 215mila euro. La previsione è iniziare i lavori entro metà settembre, con durata di 50 giorni, eseguiti dalla Edil Cerquetti. Entro lo stesso periodo prenderà il via la realizzazione dei locali tecnici per le attività della piccola pesca, costo 189mila euro, durata dei lavori 60 giorni con impresa appaltatrice la Foglia Costruzioni. Entro fine settembre inizieranno anche i lavori di rifiorimento scogliere lungomare nord, per una durata di 50 giorni, per un importo complessivo di 135mila euro, finanziato dalla Regione Marche. Impresa appaltatrice è la Eurobuilding.