Riqualificazione del Varco sul mare: "Niente spazio per chi va in bici"

Fabrizio Ciarapica cade ancora una volta sulla ciclabile. In senso metaforico è l’accusa che Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) lancia contro il sindaco e l’occasione è l’assegnazione dei primi tre stralci dell’appalto per la riqualificazione del Varco su mare. "Finalmente il progetto vede la luce, ma qualcosa non torna" è la critica degli appassionati delle due ruote, che sottolineano come "questa amministrazione si confermi contraria a qualunque forma di ciclabilità, nonostante le innumerevoli sollecitazioni, gli strumenti approvati come il BiciPlan e le idee fornite con la BiCitanópolitana". Fanno notare come "l’intervento, di quasi 3.5 milioni di euro, non prevede un centimetro quadro dedicato a chi usa la bicicletta". La Fiab Costa Macerata-Fermo si è procurata gli elaborati e una volta esaminati ha avuto la brutta sorpresa: "C’era esattamente quello che non avremmo voluto vedere". I difetti principali vengono indicati nell’attraversamento del lungomare Piermanni "che rimarrà - dicono - una impresa per chi ha una bici, perché la ciclabile in quel tratto centrale resta stretta e angusta e tutto per non togliere quattro posti auto". "Le stesse strisce pedonali - fa notare Fiab - saranno più strette di quelle che ci sono ora. Avremo intasamenti di biciclette e pedoni peggiori di quelli che si registrano ora, ogni estate, essendo tutto previsto in spazi ancor più stretti di quelli odierni. Vedremo persone in bici ovunque, sulla piazza pedonale dato che, ovviamente, non potranno fare diversamente". Per Fiab "un’altra occasione persa dal sindaco, che a parole si dice sensibile al tema, ma poi fa tutt’altro".