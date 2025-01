Riqualificazione delle strutture ricettive: 14,7 milioni dalla Regione

La Regione destina al turismo 14,7 milioni per rimettere a nuovo le strutture ricettive. Le domande potranno essere presentate dal 27 gennaio al 28 aprile.

Nel caso di hotel o residenze turistico-alberghiere, le strutture realizzate dovranno essere a cinque, quattro o anche tre stelle con caratteristiche "di eccellenza", secondo le specifiche del bando. Tra le priorità dell’iniziativa, c’è il sostegno alla destagionalizzazione, con attenzione alla sostenibilità e all’accessibilità.

I progetti selezionati riceveranno contributi a fondo perduto fino al 50% dell’investimento, con un minimo di 40mila euro e un massimo di 300mila per progetto. I lavori dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla concessione del contributo, prevedendo così la realizzazione dei primi progetti entro il 2026.

Per informazioni e per accedere alla piattaforma Sigef per presentare le domande, si invita a consultare il sito della Regione.

"La qualità dell’accoglienza – spiega il governatore Francesco Acquaroli – è un elemento essenziale per la competitività del settore. Con questo bando vogliamo dare un ulteriore impulso alla crescita e alla valorizzazione del territorio, favorendo interventi che puntino su eccellenza e sostenibilità. La riqualificazione delle strutture – sottolinea Acquaroli, che ha la delega al turismo – è un obiettivo che abbiamo condiviso con le associazioni di categoria e gli operatori".