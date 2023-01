Riqualificazione di tre strade, studio sulla stabilità degli alberi

È stato affidato l’incarico professionale ad un agronomo con l’obiettivo di condurre un’indagine gestionale riguardante le alberature comunali presenti lungo i viali Montolmo e Niccolai che comprenderà anche quelle situate in via Sejano. "E’ volontà dell’amministrazione comunale provvedere alla riqualificazione della viabilità pedonale e carrabile – si legge nella determina –, al fine di migliorarne la fruibilità e sicurezza. A seguito di un sopralluogo, lo stato dei viali presenta percorsi pedonali fatiscenti anche a causa della continua espansione dell’apparato radicale delle alberature insistenti le quali, riducono lo spazio percorribile. Considerato che la progettazione dell’intervento per la ristrutturazione dei marciapiedi, necessita, in primo luogo, di una indagine gestionale delle alberature – si precisa – finalizzata a verificare le caratteristiche morfologiche e lo stato fitosanitario degli esemplari coinvolti dai lavori nonché a valutarne la stabilità e l’eventuale necessità di espianto per problemi di pubblica incolumità, oltre che individuare indirizzi di riqualificazione botanica dei viali". Oltre all’indagine sulla gestione delle strutture verdi, lo studio si concentrerà anche su una valutazione visiva dei sintomi e danni esterni dell’alberatura in modo da capire la stabilità degli alberi e redigere una relazione tecnica.

Diego Pierluigi