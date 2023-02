Perfezionati dal dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Recanati i nuovi incarichi per il progetto di riqualificazione di una unità immobiliare in disuso di proprietà comunale che si trova nel complesso di Villa Colloredo Mels per il quale l’amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 800mila euro dai fondi del Pnrr per la rigenerazione urbana. È stato quindi affidato alla Ditta Geco Srl di Falconara Marittima il servizio tecnico di prove imprenditoriali dietro un compenso lordo di 2.152 euro mentre sarà il geologo Massimo Basili a redigere la relazione geologica (compenso lordo 3.542 euro). Al lavoro anche la ditta QMB Projects STP Srl di Osimo a cui sono stati affidati la progettazione definitiva degli impianti elettrico, clima ed idrici oltre al progetto anti incendio e alla redazione di tutta la documentazione: l’impegno di spesa complessivo previsto è di circa 25 mila euro. Infine il geometra Marco Gasparrini si occuperà della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per l’importo di 15.404 euro. Per rispettare i tempi dettati dalla normativa entro fine mese la Giunta dovrà approvare il progetto esecutivo in modo che con l’inizio dell’estate possano partire i lavori che dureranno circa un anno. L’immobile andrà ad arricchire gli spazi museali del complesso di Villa Colloredo e serviranno, in particolare, per incontri pubblici e attività laboratoriali con le scolaresche.