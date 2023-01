Riqualificazione di via Murat, partono i lavori

Da domani, per consentire i lavori di riqualificazione di via Labastide Murat a Tolentino, cambia la viabilità. Il Comando di polizia locale ha emesso un’ordinanza con cui da domani fino a venerdì 27 gennaio, e comunque fino al termine di lavori, sulla via viene istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Scatta anche il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a tutte le categorie dei veicoli nei tratti di strada interessati dai lavori. È stato disposto il senso unico alternato, regolato da semaforo, "al fine di garantire la necessaria sicurezza della pubblica circolazione stradale", precisa l’ente. Così gli agenti hanno ritenuto di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli alla circolazione e per consentire un regolare svolgimento del transito. La ditta esecutrice dei lavori provvederà: all’installazione della segnaletica stradale necessaria per la regolamentazione del traffico con le relative limitazioni, obblighi e preavvisi in seguito alle modifiche apportate alla circolazione veicolare. La ditta dovrà mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la stessa segnaletica. Si tratta di un’opera finanziata sotto la precedente amministrazione, per 560.000 euro.