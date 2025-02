Riqualificazione in corso anche a Tolentino

Non solo Macerata. Sulla linea Civitanova-Albacina-Fabriano, si trova anche la nuova fermata Tolentino Campus, in corso di realizzazione. Sarà attivata entro dicembre di quest’anno. Un’opera da circa 4 milioni, finanziati da Rfi e Regione. È in corso anche la riqualificazione della stazione storica; in quella di piazza Marconi, infatti, saranno riorganizzati i parcheggi e verrà ampliata la superficie pedonale, per maggiore sicurezza nell’accesso.

"Con il cofinanziamento della Regione e del Comune di Tolentino, si stanno realizzando le opere per la nuova fermata Tolentino Campus in zona Pace – spiegano le Ferrovie –. L’intervento riguarda la costruzione di una banchina per l’accesso ai treni della linea ferroviaria di interscambio Civitanova-Albacina all’interno della nuova fermata Tolentino Campus con relativa pensilina di copertura; la realizzazione di un fabbricato tecnologico con rampa e scala di risalita al piano banchina. E ancora, la realizzazione di servizi igienici a norma per le persone con disabilità e a mobilità ridotta. Inoltre saranno riqualificate le aree adiacenti alla nuova fermata con una riorganizzazione della sosta a servizio dell’utenza con uno stallo per disabili e dieci stalli portabiciclette".