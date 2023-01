Riqualificazione in viale Murat "Saranno abbattuti 13 alberi"

"Sono 13 gli alberi che dovranno essere abbattuti, 11 pini e due alberi di Giuda malati. Ci sarà una compensazione di due alberi per ogni abbattuto, che saranno piantati nella medesima via". A spiegare il perché dell’abbattimento delle piante in viale Labastide Murat, a Tolentino, dove i lavori di riqualificazione di strada e marciapiedi sono iniziati lunedì, è l’assessore Flavia Giombetti. "L’attuale amministrazione non ha potuto modificare in nessun modo il progetto: non ci sarebbero stati i tempi tecnici, considerando che il progetto preliminare è stato approvato il 31 dicembre 2021, il progetto esecutivo il 10 giugno 2022 (tutti gli esecutivi dei progetti dovevano essere obbligatoriamente approvati entro il 30 giugno 2022) e in quella data non c’era ancora la nuova giunta – afferma –. Bloccare o modificare il progetto significava perdere il finanziamento del Pnrr, avevamo l’obbligo di indire la gara entro il 30 settembre 2022. Non tagliare le piante significava lasciare il marciapiede in condizioni poco sicure, non garantendo nemmeno il passaggio di passeggini o l’accesso per disabili e soprattutto disattendeva quanto richiesto da RFI che, in seguito al sopralluogo, ha ritenuto ci fosse il rischio di caduta degli alberi (in presenza di perturbazioni atmosferiche) che avrebbero potuto compromettere la sicurezza e la regolare circolazione ferroviaria. L’amministrazione ha a cuore il tema del ’verde’, attenzione che ci ha visti già protagonisti durante la Festa dell’Albero che, con tutta probabilità diventerà un appuntamento fisso".