Riqualificazione Varco sul Mare, il Comune spende 100mila euro

Riqualificazione del Varco sul Mare, altri 100mila euro assegnati da Palazzo Sforza a uno studio privato di architettura e ingegneria perché l’Ufficio tecnico comunale non ha personale né tempo per seguire il progetto. Si è preceduto con l’affidamento diretto e la richiesta del preventivo a un solo soggetto che dovrà garantire il completamento della progettazione definitiva e predisporre la documentazione necessaria all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. L’incarico è stato affidato alla società di ingegneria Fima Engeneering Srl di Osimo. La spesa complessiva sarà di 97.871 euro. Il progetto di restyling del Varco è stato affidato dalla giunga nell’agosto del 2020 al Politecnico di Milano di cui è stato acquisito lo studio preliminare che, se all’inizio riguardava il comparto compreso tra il Municipio e il mare, si è poi assestato su un intervento più ridotto e al momento si parla di riqualificazione limitatamente alla cosiddetta ‘stanza 4’, ovvero lo spazio del Varco sul mare con lo stralcio della piazza e dei giardini del Lido Cluana. Il completamento della progettazione per lo sviluppo degli elaborati definitivi non può ora essere affidato ai tecnici comunali che, come è scritto negli atti pubblici che accompagnano l’affidamento dell’incarico allo studio osimano "è impossibilitato a completare la progettazione in tempi brevi in quanto risulta oberato da molteplici pratiche che impongono cronoprogrammi stringenti, da rispettare pena la perdita dei finanziamenti concessi". Il riferimento è alle opere da realizzare con i fondi del Pnrr.