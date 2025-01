"Risarcimenti a chi viene assolto". Costamagna in Cassazione

È stata presentata ieri mattina alla Corte di Cassazione a Roma la proposta di legge di iniziativa popolare, con cui si chiede di istituire un risarcimento in favore di chi sia stato assolto alla fine di un procedimento giudiziario.

Su iniziativa del Partito radicale, rappresentato da Irene Testa, è stato costituito un comitato promotore nazionale presieduto da Gaia Tortora, figlia del noto conduttore Enzo, arrestato nel 1983 per accuse che poi si rivelarono del tutto calunnione. "Mi è stato chiesto di far parte del comitato promotore – informa Ivo Costamagna (nella foto ieri a Roma) –. Nonostante i problemi di deambulazione per i quali sto facendo gli accertamenti medici necessari per comprenderne la causa, grazie a due cari amici che mi hanno accompagnato, Roberto Vezzoso e Stefano Vallesi, ho potuto essere presente a Roma sia alla riunione del comitato promotore nazionale sia al deposito della proposta di legge. Ci saranno, nelle prossime settimane, iniziative specifiche anche nelle Marche di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su questa battaglia per una giustizia giusta".