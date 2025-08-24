"Risarcimenti ai cittadini per la discarica"

Con una specifica delibera, la giunta comunale di Cingoli ha formulato formali osservazioni al procedimento del Cosmari, che ha approvato in via definitiva il progetto di ampliamento della discarica di Fosso Mabiglia.

L’atto dell’esecutivo municipale – inviato al Cosmari, all’Ata e alla Provincia – è supportato da un’articolata premessa in cui tra l’altro si è specificato che "in occasione dell’assemblea generale dei soci del Cosmari dello scorso 12 maggio, il sindaco Michele Vittori ha manifestato la propria contrarietà all’ampliamento, mancando le condizioni adeguate per procedere alla presentazione del progetto e richiedendo un percorso più articolato e condiviso". La giunta ha evidenziato che il Comune ha sostenuto per oltre dieci anni, con senso di responsabilità e senza ostacolare i procedimenti provinciali, il peso della gestione del rifiuti, a servizio dell’intero territorio. Ma la situazione non può proseguire, essendo non equa né rispettosa per la comunità cingolana e le sue attività economico-sociali".

Quindi nella delibera si sottolinea che "prima di ogni ulteriore avanzamento dell’iter progettuale, è indispensabile individuare il nuovo sito provinciale, come da tempo richiesti e ribadito in sede consiliare e istituzionale". Quanto agli eventuali aumenti tariffari della Tari, "non possono essere imputabili al comune di Cingoli che ha sempre garantito la propria collaborazione nell’interesse della collettività provinciale".

Se malgrado le osservazioni della giunta, la procedura dovesse proseguire sul territorio cingolano, l’esecutivo precisa che "dovranno essere previste adeguate misure di ristoro a favore della comunità locale, non limitate al solo compenso economico di cui alla normativa, ma comprendenti anche opere, servizi e interventi infrastrutturali, per sostenere lo sviluppo sociale, economico e ambientale del territorio interessato. Tali misure non potranno essere inferiori a quelle riconosciute negli ultimi anni di gestione della discarica: laddove così non fosse, il Comune si riserva d’intraprendere qualsiasi iniziativa, in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di tutelare i propri diritti e quelli dei cittadini, già fortemente penalizzati". E si sollecitano "Provincia, Ata, Cosmari a definire con urgenza, e comunque prima di proseguire l’iter in argomento, un percorso chiaro e con tempi certi per l’individuazione di un nuovo sito provinciale".

Gianfilippo Centanni