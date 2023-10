Risarcimento danni dopo l'alluvione a Recanati: come ottenere il rimborso

Rimane ancora un brutto ricordo il violento temporale con forte vento avvenuto a settembre di un anno fa quando, a Recanati come in gran parte della regione Marche, l’eccezionale evento atmosferico ha creato non pochi problemi di allagamento, specie di cantine e seminterrati e lungo le strade di campagna dove in molti punti si sono verificate frane e smottamenti. Subito dopo è stato il tempo della conta dei danni e per i privati c’è stata la possibilità, attraverso il portale della Regione, di richiedere i danni.

A Recanati sono state presentate allora sette domande di risarcimento danni e una per l’immediato sostegno della famiglia. In totale all’Amministrazione comunale è arrivata la somma di 31.562,80 euro da ripartire fra gli aventi diritto, ad iniziare proprio da chi allora ha subito danni all’abitazione principale così come accertato dagli stessi Vigili del Fuoco che nella stessa giornata del temporale avevano sottoscritto il verbale di inagibilità dell’edificio. Il proprietario ha presentato, quindi, le relative fatture e bonifici dei lavori effettuati per il ripristino della sua casa e ora il Comune è pronto a liquidargli la somma di 4.620 euro.