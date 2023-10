"Risarcirò chi ha subito danni vicino al Donoma"

"Risarcirò personalmente i danni arrecati all’insegna luminosa dell’esercizio di barbiere di corso Garibaldi, ma mi preme sottolineare come questo sia l’unico danno arrecato nella notte che da alcuni residenti è stata dipinta con toni volutamente esagerati, né esiste la certezza che esso dipenda dal Donoma e non dagli utenti di altri locali".

Così Daniele Maria Angelini; il titolare del locale notturno assicura la massima collaborazione con il sindaco Ciarapica e tutte le autorità per limitare i disagi che si possono creare nei giorni di apertura di una delle migliori discoteche delle Marche, capace di richiamare clienti da tutta la regione. Sono anche altri i provvedimenti che annuncia. "Chiederò alla Security - dice - di porre nella sorveglianza maggiore attenzione per gli esterni e meno per gli interni, dove i ragazzi non hanno mai creato problemi e pensano solo a divertirsi. I problemi dipendono molto da chi, magari, ha prenotato il biglietto online e poi, magari per il numero ridotto di clienti che il locale può accogliere, viene costretto a restare fuori, fa gruppo con gli altri, gira per il centro e dà fastidio". "Sarà assicurato il rimborso per tutti - aggiunge Angelini - e si cercherà anche in questo prendere le misure giuste". Misure anche per la sosta dei pullmans: "Non in via Mazzini, davanti alla discoteca, ma in piazza XX Settembre, lontano dalle abitazioni".

Piccole migliorie, per altre si vedrà. "Prima della chiusura estiva - dice ancora Daniele Maria Angelini - lamentele non ce n’erano, tranne quelle di qualche residente che ha sempre qualcosa da dire. Pretendere peraltro il silenzio assoluto, in una città notoriamente viva come Civitanova, in un periodo in cui si dorme ancora con le finestre aperte è impossibile, non solo dalle parti del mio locale ’Donoma’, ma anche altrove". "Quella dello scorso fine settimana per il nostro locale è stata la prima serata della stagione - conclude Daniele Maria Angelini - faremo in modo di migliorare la situazione esterna alla discoteca adottando provvedimenti in modo sinergico".

Non è da escludere che nei prossimi giorni ci siano anche decisioni da parte del Comune per cercare di attenuare disagi e danni in tutta la zona intorno alla discoteca ’Donoma’ e magari anche in piazza XX Settembre e altre zone del centro.