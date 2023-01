Risate al femminile con Laura Formenti

Al via il cabaret tutto al femminile con la rassegna "Donna Ridens", al Politeama di Tolentino, che vedrà sul palco protagoniste emergenti della scena italiana, già popolari sul web e in alcune trasmissioni televisive. Si parte domani, alle 21.15, con Laura Formenti, volto fisso di Comedy Central, finalista di Italia’s Got Talent e virale sul web con il video "Se fossi un uomo…", stand up comedian, autrice, attrice, performer, con uno spettacolo "che fa davvero ridere di cuore", spiegano gli organizzatori. Si tratta di "Tranquilli, poi vi spiego". Prima dello spettacolo, a partire dalle 20, apericena a 10 euro con prenotazione. Biglietti 15 euro disponibili al botteghino del Politeama di via Garibaldi oggi dalle 17 alle 20 e domani da tre ore prima dello show, online all’indirizzo http:www.liveticket.itpoliteamatolentino. "Attraverso un linguaggio dissacrante e divertente, tipico dello stand up comedy, Laura Formenti farà riflettere sul punto di vista femminile come punto di partenza verso nuove prospettive", continuano dal Politeama. Bugie per vendere, bugie per rimorchiare, bugie per non sfigurare. Bugie dietro cui ci nascondiamo perché abbiamo paura di dire la verità e quelle che creano veri e propri tabù. Su questo e tanto altro la comica farà riflettere e sorridere, accompagnando la platea. In tv la Formenti ha preso parte al progetto "Vieni avanti cretina" ideato e condotto da Serena Dandini. Donna Ridens, cabaret al femminile, continua sabato 25 marzo con Chiara Becchimanzi in "Terapia di gruppo".