Risate al Persiani con "La ciliegina sulla torta"

di Antonio Tubaldi

Appuntamento oggi pomeriggio alle 17 al teatro al Persiani con la stagione promossa dal Comune di Recanati con l’Amat e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC. In scena il nuovo lavoro dell’infaticabile Diego Ruiz, "La ciliegina sulla torta", interpretato da Edy Angelillo, Blas Roca Rey e Debora Caprioglio con Adelmo Fabo. Prodotta da Bis Tremila, Carpe Diem, Festival Teatrale di Borgio Verezzi e diretta dallo stesso Diego Ruiz – aiuto regia Manuela Perfetti, scenografia di Mauro Paradiso, costumi di Marian Osman, luci di Andrea Fratoni –, La ciliegina sulla torta è una commedia divertente, allegra ma non spensierata, per ridere e riflettere sugli imprevisti e le sorprese che la vita ci può riservare. Ci sono giorni speciali nella vita di ogni ragazzo che rimarranno per sempre nella memoria. Poi ci sono eventi ugualmente importanti, ma a cui è difficile legare un bel ricordo: fra questi, la presentazione della fidanzata ai genitori. In una condizione normale, la madre cercherà all’apparenza di essere alla mano, vedendo però in quella ragazza un nemico personale con cui combattere con mezze parole giusto per ricordarle chi comanda. Il padre sarà accondiscendente e insolitamente spiritoso, ma solo per tentare di arginare lo tsunami che di lì a poco si potrebbe scatenare. Ma cosa succede se la fidanzata in questione è un po’ più grande, molto più grande di quello che ci si aspettava? Diego Ruiz scrive una commedia piccante sulla famiglia e le sue dinamiche, uno sguardo esilarante sui rapporti di coppia, sulle relazioni tra genitori e figli e sugli inevitabili conflitti tra uomini e donne in cui la famiglia modello viene messa a dura prova da un imprevisto che rischia di far naufragare tutto in un attimo. Informazioni e biglietti: Teatro Persiani 071 7579445 e AMAT tel. 071 2072439. Biglietti anche nei punti vendita del circuito AMATVivaTicket e sul sito vivaticket.com. ant.t.