Risate e impegno sociale. Ecco "Bentornato Varietà"

Domenica alle 17.30 La Strana Compagnia - El Duende metterà in scena al teatro della Filarmonica "Bentornato Varietà" di Lucia De Luca, in favore dell’associazione Cure palliative "Gigi Ghirotti" di Macerata. "Ci piace – dice De Luca – legare per il terzo anno consecutivo il nostro lavoro teatrale a questa associazione e alle cause che sosteniamo. Credo nell’aspetto emotivo e sociale di ciò che realizzo. Quest’anno abbiamo deciso di realizzare uno spettacolo allegro; si tratta di scenette per omaggiare i comici del passato. Mi fa piacere ricordare l’intervento sul palco di sei bambini del laboratorio teatrale di El Duende che faranno da collante fra i vari sketches".

L’associazione Cure palliative ‘Gigi Ghirotti’ in questo modo desidera fornire visibilità ai propri progetti. "Siamo finalmente tornati all’Hospice di Macerata – spiega Paola Formentini, coordinatrice dei volontari e attrice de La Strana Compagnia-El Duende – dopo una pausa forzata a causa del Covid. Abbiamo terminato un corso di formazione che ha concluso la parte teorica e da quattro settimane è iniziato il tirocinio con i tutor. Prevediamo un altro corso a fine anno e ci auguriamo che parta un nuovo corso per il volontariato a domicilio con il sostegno del Comune. Continuiamo con "Insieme Per" e con "La Fenice", progetto di elaborazione del lutto".

Calcheranno il palco, oltre ai sei piccoli attori del laboratorio teatrale di Lucia De Luca, Marika Topa, Cettina Lovascio, Silvia Mariani, Silvia Bravi, Tania Monachesi, Laura Silvetti, Paola Formentini, Laura Titomallio, Stefania Colotti, Monica Marini, Lauro Prenna, Claudio Porzio, Lorenzo Cannucciari. Info e prenotazioni: info@curepalliativemacerata.it o 351.5805367.