Risate e solidarietà ricordando Ciucci

Uno spettacolo divertente nel segno della solidarietà e nel ricordo dell’attore civitanovese Luigi Ciucci: domani al teatro Rossini di Civitanova, alle 21.15, va in scena uno spettacolo organizzato dall’associazione culturale La Torre che Ride e dal laboratorio teatrale del Gruppo Sportivo Fontespina. La rappresentazione teatrale è stata ideata con l’intento di destinare i proventi a cinque associazioni locali di volontariato: Anffas, Ant, Attivamente-Alzheimer, Come Ginestre e Croce Verde. Domani ricorrerà anche il primo anniversario della scomparsa di Luigi Ciucci, un personaggio che tanto ha fatto per il teatro a Civitanova. È a lui che Flavio Rogani, ideatore dell’evento, e tutta la compagnia hanno voluto dedicare l’evento. La commedia dialettale, scritta dai fratelli Diego e Flavio Rogani, avrà per titolo "Scene de strada… de famija… e de candina!". Per i biglietti contattare i numeri 3292008257 (Diego) o 3334746344 (Speranza) oppure recarsi alla biglietteria del Rossini oggi (dalle 17.30 alle 19.30) o domani (dalle 17.30 alle 20.30).