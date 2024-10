Riscatto Lube, il sollievo di Medei: "I tre punti ci regalano tranquillità"

Come ha detto il centrale Gargiulo a caldo domenica, l’affermazione per 3-0 ottenuta dalla Lube su Monza era proprio la vittoria che serviva. Giusto dire che la Vero Volley, a discapito del nome, non è ancora squadra vera visto che all’Eurosuole Forum si è presentata senza Zaytsev, Averill, Mosca e con Juantorena impiegato per pochi scambi nel corso del secondo set e unicamente in ricezione. Tuttavia dopo il tracollo di Milano, il team di Medei aveva bisogno di tornare al successo, di farlo con un risultato netto e averlo centrato difronte a 3.500 spettatori ha dato ulteriore gusto a Balaso e compagni.

Rispetto alla settimana prima, questa volta Civitanova ha sistemato la ricezione e parliamo soprattutto di Bottolo e Loeppky visto che a Balaso sono arrivate appena 6 battute. "All’Eurosuole Forum c’era davvero una grande atmosfera, si è rivisto il pubblico delle grandi occasioni – ha dichiarato coach Medei – e mi auguro di poterlo ritrovare anche nei prossimi appuntamenti casalinghi. Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione di squadra. Mi riferisco all’intera rosa, perché anche chi è entrato dalla panchina è riuscito a fornire il proprio importante contributo, come per esempio il doppio cambio nel terzo set, che ci ha ridato un po’ di ritmo in un momento in cui eravamo chiaramente in difficoltà. I tre punti ci regalano benzina per la mente e anche tranquillità per lavorare, perché dobbiamo sicuramente migliorare su alcuni aspetti". Ancora una volta top scorer e Mvp Lagumdzija e il tecnico ne parla così: "Adis ha iniziato molto bene la stagione. A Milano l’ho sostituito ma non perché stesse giocando male, bensì perché volevo provare a cambiare il nostro gioco e capire se la palla veloce per Dirlic ci avrebbe dato benefici. Contro Monza è stato ottimo anche al servizio e a muro. Quest’anno ha più responsabilità sia a livello tecnico sia per l’uscita di giocatori di peso nello spogliatoio".

In attesa di vedere la Lube "vera", quindi con Podrascanin e Nikolov (il primo potrà esordire domenica a Verona), male l’avvio del terzo set. Una partenza 4-9 che faceva presagire il quarto set... "E avevamo vinto il secondo rimontando nel finale. Invece di azzannarli, abbiamo avuto un calo di tensione come se ci fossimo cullati sugli allori. Siamo stati bravi poi a recuperare ma non sempre le rimonte riescono, non possiamo permetterci questi blackout". Di ieri infine l’ufficialità dell’accordo di partnership con VideoTolentino. La tv, da oltre 40 anni sul territorio, affiancherà Radio Arancia Network come media partner del club. Da stasera alle 21 e ogni martedì dopo il notiziario, il canale 16 del digitale terrestre trasmetterà le sintesi di tutti i match della Lube nella stagione di SuperLega.