Rischi catastrofali: "Confusione sulle polizze"

"C’è molta confusione sulle polizze per i rischi catastrofali, invitiamo gli imprenditori a essere prudenti". Confartigianato, aspettando chiarimenti legislativi per il provvedimento che dovrebbe entrare in vigore ad aprile, interviene spiegando che "stiamo ricevendo chiamate da parte di nostri associati che lamentano di essere stati più volte contattati da assicurazioni e banche, le quali stanno presentando diverse proposte commerciali a loro dire vantaggiose. Crediamo che questo agire stia creando parecchia confusione tra le aziende - evidenzia l’associazione -, soprattutto nelle micro e piccole imprese che non hanno al proprio interno figure capaci di studiare bene il singolo caso e comprendere la rispondenza di una copertura assicurativa, che potrebbe essere addirittura sottostimata. La consulenza, allora, risulta basilare". Per Confartigianato comunque "una proroga è indispensabile, vista la mole di realtà soggette alla sottoscrizione. La tempistica dettata dal legislatore rischia di mettere troppa fretta alle imprese. Questo non è il momento di scelte affrettate ma bisogna trovare con criterio il miglior prodotto a disposizione della propria azienda". Confartigianato suggerisce agli imprenditori di avere pazienza: "siamo in attesa di chiarimenti da parte del legislatore, che potranno poi essere preziosi nello stipulare una polizza calibrata. È importante sottolineare che dal primo aprile le imprese che hanno contributi attivi e hanno avuto accesso a dei bandi non perderanno le agevolazioni: non affrettare le procedure".