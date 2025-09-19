"Rischi per la sicurezza e degrado in via De Gama"

"Via Vasco De Gama? In condizioni inaccettabili". Lo sostiene il comitato Cea, rappresentato tra gli altri da Angelo Broccolo. "Il comitato dal 2018 ha raggiunto una importante percentuale di risultati. La prossima azione si concentrerà nella soluzione dell’ingarbugliata e non più accettabile situazione legata a via De Gama – ha spiegato Broccolo –. Una situazione creata per delle falle del sistema all’epoca della costituzione delle cooperative che realizzarono le palazzine, alcune delle quali si trovarono in difficoltà. Si aprì un contenzioso, terminato con una sentenza che obbligava il Comune a completare i lavori non portati a termine, sentenza mai eseguita. L’immobilismo del Comune ha comportato la rovina di quello che era stato realizzato. È inverosimile che nel paese dei cavilli non si sia riusciti, in 35 anni, a trovare una soluzione".

Broccolo ricorda anche che nella zona c’è una fonte storica con relativa falda, "che si è cercato di incanalare senza successo, e oggi continua a disperdere acqua in superficie. Alla nostra richiesta di intervenire con una fontana, che possa essere utilizzata per scopi non potabili e fare disperdere l’acqua in eccedenza attraverso gli scarichi delle acque chiare, è stato risposto che una falda in quel luogo rientra nel contenzioso che pesa sulla zona. Non ci risulta però che ci siano ancora contenziosi giudiziari. Ci sono? Il perdurare della situazione di incuria, oltre a essere causa di degrado, mette in pericolo di allagamenti gli abitanti del quartiere, nella zona sottostante. Le caditoie infatti sono più in alto della strada e, quindi, non possono ricevere acqua e farla defluire nella rete fognaria e, di conseguenza, in caso di forti piogge si verificano allagamenti". Il comitato porta l’attenzione anche sulle spaccature tra l’asfalto e i marciapiedi: "considerando che nel confine sottostante alla scarpata c’è la scuola Pirandello, riteniamo vi possa essere un pericolo di frana che potrebbe coinvolgere la scuola. Sulla messa in sicurezza di via De Gama e delle zone sottostanti, il Comitato Cea continuerà a far sentire la sua voce".

Chiara Marinelli