Rischia di annegare, due 17enni la salvano

di Paola Pagnanelli

Presa dal panico, una ragazza stava rischiando di affogare. Ma i bagnini Alessio Corona e Nicolò Boncori della Cluana Nantes sono intervenuti subito evitando una tragedia. Si tratta del secondo salvataggio in questa stagione per i due giovani che tra pochi giorni saranno maggiorenni. Ieri pomeriggio i due bagnini erano in servizio nel tratto di litorale dello chalet Santina e da Santina nord, la spiaggia libera successiva. "Intorno alle 15.45 una ragazza che stava facendo il bagno è stata presa dal panico – racconta Alessio Corona – e ha iniziato ad andare sott’acqua con la testa. Un’altra ragazza ci ha segnalato che c’era qualcuno in difficoltà in un gruppo che era in acqua, a una ventina di metri dalla riva. Noi abbiamo visto dei ragazzi e ci siamo messi a correre, Nicolò si è tuffato per raggiungerla a nuoto, io ho preso il pattino sotto alla torretta di controllo. Quando sono arrivato, Nicolò le stava tenendo la testa fuori dall’acqua. Io l’ho tirata a bordo e l’ho messa in posizione laterale, mentre il mio collega è salito e si è messo ai remi per riportarci a riva, mentre io controllavo che respirasse". La ragazza, una sangiustese di 21 anni, si era ritrovata in un punto dove non toccava il fondo ed era stata presa dal panico, essendo soggetta a questo tipo di attacchi. "In quel punto l’acqua è alta, perché è l’ultima spiaggia a nord, a Fontespina, e non ha altre barriere che la proteggano, non è riparata dal vento. Per fortuna comunque lei non stava malissimo. Sul pattino ha vomitato un po’, poi a riva sentiva freddo e l’abbiamo coperta, fino a quando non è arrivata l’ambulanza del 118 e l’ha portata in ospedale per i controlli. Ma è sempre rimasta cosciente". Così Nicolò, civitanovese che compie 18 anni oggi, e Alessio, che sarà maggiorenne tra dieci giorni e che per la stagione da Pollenza si trasferisce a Civitanova, le hanno salvato la vita, come del resto avevano fatto a giugno, all’inizio della stagione, soccorrendo padre e figlio in difficoltà. "In quel caso – ricorda Alessio – se avessimo tardato di 30 secondi credo sarebbero morti. Noi eravamo in servizio da dieci giorni. È una cosa che ti resta impressa dentro, non la dimentichi". Alessio Corona ha iniziato a fare il bagnino quattro anni fa, "per noia, mi ci sono trovato, mi hanno dato la divisa da bagnino junior e mi è piaciuto molto. Ho fatto il corso e da allora torno ogni estate. Nicolò ha frequentato il corso quest’anno. Studiamo entrambi, ma questo è un bel lavoro: si sta al mare, all’aperto, e anche se la responsabilità è grande lo è pure la soddisfazione di aiutare qualcuno".