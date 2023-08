Rischia di annegare: salvata dai bagnini

di Giorgio Giannaccini

Una ragazza albanese di 30 anni è entrata in acqua con due amici per fare il bagno, dirigendosi fino a circa cinquanta metri dalla battigia. Ma a un certo punto è sprofondata in una buca e, presa dal panico, stava rischiando di annegare. Tuttavia, sono prontamente intervenuti insieme il bagnino di salvataggio Luca Parioli (20enne di Potenza Picena), in servizio nella torretta tra i due chalet "Giamirma" e "Giribeach", e la collega Laura Passarini (maceratese di 50 anni), che invece presidiava la postazione dello stabilimento balneare "Nettuno". Entrambi hanno raggiunto la ragazza a nuoto e sono riusciti a portarla fino a riva, in salvo. L’episodio è avvenuto ieri mattina, verso le 12, nel lungomare Marinai d’Italia di Porto Potenza. "Mi trovavo sulla torretta, quando ho notato questa giovane che era in difficoltà – racconta la bagnina Passarini, che appartiene alla cooperativa 539 Rescue –. Lei si trovava nel lato che confina con la spiaggia libera, quindi ho dovuto prima correre per una sessantina di metri in spiaggia e dopo mi sono tuffata. Una volta raggiunta, le ho dato il baywatch per fare sì che potesse tenersi a galla". Nel frattempo, si era mosso immediatamente anche il giovane collega Luca Parioli, in forza alla Cluana Nantes. "Sono partito appena ho sentito le grida di aiuto della ragazza, che con la testa stava andando sott’acqua – aggiunge Parioli –. Ho dovuto correre molto, perché si trovava a più di cento metri da me. Tra l’altro, la 30enne cercava di aggrapparsi ai suoi due amici, con il pericolo però di trascinare anche loro a fondo". Alla fine i due bagnini sono riusciti a portare la 30enne in un tratto dove toccava, per poi accompagnarla fino al bagnasciuga. "Per fortuna la ragazza si è ripresa presto dallo spavento iniziale, dopo che l’abbiamo portata in un punto nel quale l’acqua era bassa – aggiunge Parioli –. Tuttavia, per scrupolo, l’abbiamo portata fin sulla battigia. È il primo intervento serio che faccio da quando sono un bagnino e devo dire che sul momento non mi ero spaventato; anzi, ero concentrato e pieno di adrenalina per portare a termine il soccorso. Comunque, è andata bene e sono davvero contento". Il salvataggio sulla spiaggia è stato segnalato alla Capitaneria di Porto.