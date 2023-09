"Rischiamo di buttare via tanti soldi. Nessun asse Pd-FdI, solo buon senso"

"Il parcheggio a Rampa Zara è un tema antico su cui sono cadute alcune amministrazioni: Iommi evidentemente non è superstizioso. Noi abbiamo già dichiarato la nostra contrarietà al progetto Iommi perché manca di uno studio che giustifichi, non per ieri ma per oggi e per i prossimi trenta anni, il bisogno di altri posti auto in quella zona". Così il consigliere d’opposizione e capogruppo Pd, Narciso Ricotta, sulla questione dell’assessore Iommi che ha presentato le dimissioni: questione che agita, e non poco, la maggioranza. Iommi propone un parcheggio in struttura a Rampa Zara da 300 posti e 20 milioni.

"Inoltre, anche se si dimostrasse la necessità di questa struttura – prosegue Ricotta –, in ogni caso bisognerebbe pensare ad un intervento meno impattante dal punto di vista urbanistico e ambientale (tipo a raso) e sostenibile economicamente (il Comune non ha le risorse per realizzare questa ipotesi da 20 milioni di euro). Tra l’altro, c’è il rischio di buttare tanti soldi per fare un progetto che non sarà mai realizzato per mancanza di fondi. Alla luce di queste osservazioni ben venga se qualcuno in maggioranza ha iniziato a manifestare i propri dubbi". Ricotta tiene a sottolineare: "Non c’è alcun asse Pd - FdI, figuriamoci, penso che ci sia soltanto del buon senso che accomuna un vasto fronte di soggetti". "È chiaro che anche in questa occasione si vede una maggioranza sfilacciata – la stoccata finale – e l’assenza di un coordinamento da parte del sindaco, con una situazione che rischia di implodere su questo tema su cui dibatte da anni". Col "Belvedere-Leopardi", con 300 posti, mercato delle erbe a chilometro zero, area giochi e percorsi immersi nella natura, Iommi intende risolvere una volta per tutte il problema parcheggio in centro, che così diventerebbe interamente isola pedonale. L’idea è di una struttura polifunzionale che faccia da cerniera tra campagna e città con attracchi meccanizzati tra ascensori e scale mobili. I tre attracchi: il primo sotto viale Leopardi, per poi prendere gli ascensori che sbucano al Silos, attraversare via Armaroli e tramite il cortile del Provveditorato si incontra il muro del cortile pensile della Prefettura, si arriva alle antiche prigioni nei sotterranei, da qui una scala mobile che sbuca in piazza della Libertà, nell’antica cappella del palazzo. I sotterranei della prefettura sarebbero collegati alla piazza con una scala mobile, ulteriore elemento di comodità. Il secondo dove c’è il casotto dell’Apm a Rampa Zara, il terzo dove si trovano i bagni pubblici di via Armaroli, mantenendo intatta la struttura e realizzando ascensori all’interno.

Chiara Gabrielli