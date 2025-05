Rischio cedimenti dalle terrazze, arrivano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio vicino piazza Pizzarello dopo la segnalazione di pericolo effettuata da un cittadino per il palazzo dove ci sono alcuni esercizi commerciali. Alla sede della polizia municipale è arrivata la richiesta di intervento, lamentando una situazione di pericolo e per questa ragione sono stati coinvolti i pompieri che dalle 18.30 circa hanno iniziato a ispezionare i terrazzi dell’edificio. Dopo quasi un paio di ore l’intervento è stato completato, nel frattempo con il carrello i vigili del fuoco hanno visionato i terrazzi e sistemato qualche punto critico, e adesso molto probabilmente faranno una relazione su quanto hanno fatto. Alla fine dell’intervento la zona non è stata transennata.