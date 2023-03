Rischio di crollo del fabbricato: il Comune emette un’ordinanza

C’è un grave rischio di crollo per il fabbricato sito in via Giacomo Matteotti 63 a Montefano in quanto l’edificio presenta gravi lesioni strutturali. E per questo che il sindaco Angela Barbieri ha emesso urgentemente un’ordinanza con cui conferma l’assoluto divieto di transito pedonale nel tratto di strada adiacente all’immobile e invita l’Ufficio tecnico comunale e il corpo di Polizia Locale a provvedere immediatamente a interdire al traffico con l’installazione di un’idonea barriera di separazione e cartellonistica di segnalazione. Contemporaneamente ordina ai tre proprietari dell’immobile, non residenti nel comune di Montefano, ad avviare entro trenta giorni i necessari ed urgenti interventi di messa in sicurezza del fabbricato con l’accortezza, stante la ridotta sezione di via Giacomo Matteotti, di istallare idonei presidi a sostegno delle facciate, senza intralciare il traffico pedonale e veicolare sottostante, a carattere permanente con interventi sulle murature e non provvisionale con puntellamenti o simili. Se quanto ordinato dal sindaco non sarà predisposto entro i termini stabiliti sarà il Comune stesso a provvedervi con spese, però, a carico dei proprietari inadempienti. Di fatto l’immobile di via Matteotti, da tempo disabitato, presenta importanti segni di degrado delle murature, un quadro fessurativo e deformativo importante delle facciate, evidenti segni di distacco tra i pannelli murari e il mantello di copertura in coppi presenta segni di scivolamento e minaccia la caduta di singoli elementi sul piano stradale.