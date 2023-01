Rischio esondazione Chiuso un ponte

Firmata ieri dal sindaco Angela Barbieri l’ordinanza per disporre la chiusura preventiva del ponte in località Casone a causa delle precipitazioni e dell’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile Regionale. L’abbondante pioggia delle ultime ore ha fatto superare il livello di guardia degli argini del torrente tanto che l’acqua è arrivata fino alla trave del ponte con il rischio di esondazione sulla sede viaria. Il sindaco, in via precauzionale e per ragioni di pubblica sicurezza, ha deciso di procedere alla chiusura del ponte, almeno sino al ripristino della normale situazione e viabilità, al fine di limitare il più possibile il transito di autoveicoli. L’ordinanza è stata notificata anche ai Comuni di Osimo e Filottrano, confinanti con Montefano, affinché fossero adottare anche da parte loro i provvedimenti necessari.