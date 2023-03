Rischio esondazione del Fiumicello Chiuso il ponte in località Casone

La troppa pioggia delle ultime ore che ha comportato, purtroppo, il superamento del livello di guardia degli argini dei torrenti da parte dell’acqua con il rischio di possibile esondazione nel comune di Montefano. Così gli operai del Comune e il gruppo di Protezione civile per tutta la giornata di ieri hanno operato per la messa in sicurezza del territorio, ma a destare preoccupazione è di nuovo il ponte sul torrente Fiumicello, sito in località Casone, dove l’acqua ha avuto un innalzamento straordinario, arrivando fino alla trave del ponte, con possibile esondazione sulla sede viaria. Per questo il sindaco Angela Barbieri ieri mattina ha firmato un’ordinanza urgente con cui ha disposto, in via precauzionale e per ragioni di pubblica sicurezza, di procedere alla chiusura del ponte almeno fino al ripristino della normale situazione e viabilità. Come si ricorderà ha una storia difficile quel ponticello che era stato già chiuso nel settembre scorso a causa degli ingenti danni prodotti sempre dal forte maltempo che aveva colpito tanti territori marchigiani. È stato poi riaperto, dopo alcuni lavori, nel novembre scorso, ma con una serie importanti di limitazioni di transito, velocità e sagoma dei mezzi imposte dall’Anas che aveva fatto tuonare l’opposizione nei confronti dell’amministrazione comunale, con un botta e risposta andato avanti per diversi giorni. Ma il problema, con il maltempo, si è di nuovo ripresentato.