Rischio frana, al via i lavori di monitoraggio

Sono iniziati i lavori di monitoraggio e messa in sicurezza nella zona a rischio elevato di frana via Cairoli e zone limitrofe, a Mogliano. L’area in via Cairoli, in corrispondenza del versante sud del territorio comunale, è classificata dal Piano assetto idrogeologico della Regione "a rischio idrogeologico", soggetta a movimenti franosi. "Il Comune, nell’ottica della riduzione delle condizioni di rischio in cui si trova il versante, ha ottenuto un contributo di 950.000 euro – spiega l’amministrazione, guidata dal sindaco Cecilia Cesetti – per la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza di tale zona".