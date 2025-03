Rischio idrogeologico. Fondi dall’Usr

La conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la mitigazione del rischio idrogeologico e caduta massi dell’area sopra il depuratore comunale in località Il Piano, a Visso. Si tratta di un intervento da 700.000 euro, con l’obiettivo di riparare le barriere paramassi danneggiate dal terremoto del 2016. "Un altro passo in avanti importante per tornare alla sicurezza del nostro territorio", commenta il sindaco Rosella Sensi.

Al di sopra dell’area sono presenti affioramenti rocciosi con scarpate verticali di altezze rilevanti (che superano i 20 metri) che, a causa del sisma, sono stati sottoposti a fenomeni franosi accompagnati da crolli di blocchi rocciosi di dimensioni anche significative. "Alcuni tratti delle barriere esistenti, installate al di sopra del depuratore, risultano essere compromessi sia per via della quantità di materiale accumulato sia per la condizione dei montanti che appaiono completamente piegati – spiegano dall’Usr Ufficio speciale ricostruzione -. Al termine dei lavori, la zona si doterà di una protezione continua di barriere paramassi a protezione delle infrastrutture del depuratore, al fine di ripristinare la condizione di sicurezza dell’area".