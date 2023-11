"Riscoprire le nostre origini grazie agli architetti"

Le peculiarità della piazza centrale di Corridonia dominata dalla statua che celebra l’eroe cittadino Filippo Corridoni, morto in guerra nel 1915, hanno fatto da cornice ad una tappa del tour nel "secolo breve" dell’Ordine degli architetti di Macerata, nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni dall’istituzione della figura dell’architetto in Italia e dei 40 anni della fondazione dello stesso Ordine provinciale. Dopo aver toccato il museo "Diego de Minicis" di Petriolo, progettato dall’architetto Mario Montalboddi, l’attenzione si è spostata su piazza Corridoni, dove nel 1936 arrivò Benito Mussolini per inaugurare il monumento dedicato al socialista e sindacalista Corridoni. Temi sviscerati dal professor Roberto Cresti con la lezione, "Sbagliando si impera, sogni e incubi dell’arte italiana nel ventennio fascista, dal Novecento allo stile littorio" e dal professor Evio Hermas Ercoli con la relazione, "Mito e rito, la persistenza del sacro", un unicum storico all’interno di una giornata titolata, "Il segno del tempo, il caso di Corridonia". "La piazza – ha affermato il sindaco Giuliana Giampaoli - essendo un segno del tempo porta dietro un pensiero e il ricordo della storia, l’Ordine degli architetti ci ha consentito di scoprire con meno superficialità il significato di questo luogo". "E’ esigenza della città riscoprire la propria identità – ha ribadito l’assessore alla cultura Massimo Cesca – Corridonia nel tempo è cresciuta; quindi, sarà importante sviluppare un lavoro di analisi mirato a valorizzare le nostre origini".

