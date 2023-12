Riserva dell’Abbadia di Fiastra. Scongiurare nuovi focolai

A fine anno è tempo di bilanci anche sul versante informazioni che hanno destato maggiore interesse nel corso dell’anno. Uno degli argomenti più seguiti ad agosto è stato l’allerta Abbadia di Fiastra per la presenza di un focolaio del tarlo asiatico del fusto, l’Anoplophora glabripennis Motschulsky, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso sulle sorti della magnifica riserva naturale.

In questi giorni l’AMAP (Agenzia Marche Agricolutura Pesca) ha stilato il punto della situazione sulla presenza del tarlo nelle Marche e le azioni messe in atto. In particolare per ciò che riguarda il focolaio del parassita dal curioso nome cinese "tianniu (bue celeste)" nella selva dell’Abbadia, l’Amap ricorda che "all’esito dell’attività di sorveglianza sono state accertate come infestate dall’organismo nocivo in esame 103 piante". Aggiunge che "sulla base delle prescrizioni emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale dell’AMAP sono state attuate, in perfetta sintonia e massima collaborazione con la direzione tecnico–amministrativa della Fondazione Giustiniani Bandini, ente preposto alla gestione e cura della riserva naturale, le seguenti azioni: le misure fitosanitarie di divieto di fruizione del parcheggio; il preventivo trattamento insetticida contro le forme adulte dell’insetto al fine di evitarne il volo; l’informazione/divulgazione degli utenti fruitori degli spazi verdi della riserva naturale; l’abbattimento e distruzione tramite cippatura (riduzione in piccole scaglie) del legname di risulta delle piante infestate". Ricorda inoltre che "è stato possibile ottenere un ottimo risultato grazie alla professionalità e capacità di organizzazione del personale direttivo, tecnico e operativo della Fondazione Giustiniani Bandini nei confronti del quale l’AMAP sente il dovere di esprimere un sincero ringraziamento per la collaborazione fornita nel raggiungere il suddetto risultato con l’auspicio di salvaguardare un patrimonio vegetale di notevole valore paesaggistico e ambientale da questa temibile avversità". Si impegna, infine a "svolgere la sorveglianza fitosanitaria sulla flora della riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra al fine di scongiurare l’insorgenza di nuovi focolai." Nel frattempo tutti noi, frequentato o meno della riserva naturale, aspettiamo che le piante abbattute a fine estate siano sostituite da quelle nuove e resistenti al parassita. Operazione che dovrebbe avvenire nei primi mesi del nuovo anno.

Paola Olmi