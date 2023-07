"RisorgiMarche a PIEVE TORINA: oggi a Macereto è il giorno di Diodato e il suo "Così Speciale Summer Tour"

Oggi, alle 18, sarà magia a Macereto con Diodato e il suo "Così speciale summer tour", per un concerto di RisorgiMarche che si prevede già sold out. Si svolgerà verso Monte Careschio, nel territorio di Pieve Torina, ma luogo di confine con i territori di Valfornace, Visso e Ussita, a circa mille metri sopra il livello del mare, non molto lontani dal complesso religioso che è una delle maggiori espressioni dell’architettura rinascimentale del ‘500 nelle Marche. Il percorso, dal parcheggio all’area concerto, è facile (ma non adatto al trasporto di passeggini), prevalentemente su prato sfalciato, e in parte su strada sterrata che attraversa l’Azienda agricola Scolastici, dove, alla fine del concerto, si potrà assistere al Dopo Festival organizzato della stessa azienda. "L’album Così speciale – spiegano i promotori – si compone di dieci tracce che rappresentano dieci attimi di vita, sguardi sul mondo e tuffi negli abissi interiori per provare a riemergere con dieci fiori che profumano di vita".