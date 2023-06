RisorgiMarche: altra parata di big Diodato, Finardi e tanta bella musica

di Lucia Gentili

Dal 13 luglio al parco fluviale Santa Croce di Mogliano con Eugenio Finardi, Raffaele Casarano e Mirko Signorile in "Euphonia Suite", al 12 agosto a Ostra (Ancona) con Enzo Avitabile, Bottari di Portico & Black Tarantella Band, passando per Diodato a Macereto (Visso) e Mario Venuti sul Monte Moscosi (ApiroPoggio San Vicino) per un totale di 11 appuntamenti. È stato svelato, ieri, il programma della settima edizione di RisorgiMarche: concerti tra musica e narrazione, e vicinanza sia alle comunità del cratere sismico che a quelle colpite dalle alluvioni, come Ostra e Frontone, toccando così tutte e cinque le province. Sostenibilità ed inclusione sociale restano le parole chiave, con gli immancabili trekking, l’utilizzo di energia solare per alimentare gli eventi, il supporto di Anffas Sibillini (con sede a San Ginesio) e del microbiscottificio Frolla. "Nel dare forma ad un cartellone veramente speciale - sottolinea Neri Marcorè, ideatore della manifestazione con Giambattista Tofoni - abbiamo continuato a confrontarci con le amministrazioni comunali, che hanno creduto e continuano a credere nel nostro progetto, rafforzando al contempo la rete che caratterizza il festival. Tra le novità, la collaborazione con il Fai per un concerto a Recanati, all’Orto sul Colle dell’Infinito".

Dopo il decollo a Mogliano il 13 luglio alle 18 con Finardi, sabato 15 luglio, alla stessa ora, sarà la volta di Ginevra Di Marco e Franco Arminio in "E’ stato un tempo il mondo" al Castello di Pitino di San Severino; lunedì 17 luglio, alle 19, Ezio Guaitamacchi, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti suoneranno all’Orto sul Colle dell’Infinito di Recanati per "Un uomo chiamato Bob Dylan". Giovedì 20 luglio, alle 18, Diodato fa tappa a Macereto (tra Pieve Torina, Ussita, Valfornace e Visso) per "Così speciale tour". Martedì 25 luglio, alle 18, il Castello di Pitino di San Severino torna a fare da scenario: questa volta per Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana che suonano Neil Young "Journey through the past". Giovedì 3 agosto, invece, concerto all’alba; alle 5.30 Riccardo Tesi & Giua "Retablos" coloreranno di musica Pintura di Bolognola. Infine, per quanto riguarda il fronte maceratese, giovedì 10 agosto alle 17.30 Mario Venuti accenderà Monte Moscosi (ApiroPoggio San Vicino) con "Nostalgia del futuro".

L’edizione 2023, prodotta da Tam Tutta un’Altra Musica, è realizzata con il contributo di Regione, Creative Europe, ministero della Cultura, Federcasse, Federazione Marchigiana Bcc, Supermercati Sì con Te, Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino in collaborazione con Ancos. Fondamentale per la riuscita del festival la cooperazione dei Comuni. Il programma completo si trova sulle pagine social di RisorgiMarche.