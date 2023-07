RisorgiMarche, in mille per il concerto di Finardi

Partenza col botto per RisorgiMarche: tutto esaurito, con 1.000 persone che hanno raggiunto il parco fluviale Santa Croce di Mogliano per Eugenio Finardi con Raffaele Casarano e Mirko Signorile. "Il concerto ha ammaliato il pubblico, tra suggestioni sonore, incursioni nel repertorio del cantautore e omaggi ad autori come Battiato e Fossati – spiegano gli organizzatori –. Ma a toccare le corde del popolo di RisorgiMarche è stato soprattutto il ringraziamento da parte di Finardi all’Anffas Sibillini di San Ginesio e al microbiscottificio Frolla di Osimo". "È stato emozionante – dice Giambattista Tofoni, ideatore con Neri Marcoré – aprire RisorgiMarche raccontando il lavoro che queste due realtà portano avanti. Il festival è nato su questi presupposti: rigenerare la comunità con la musica ma, soprattutto, la solidarietà e l’inclusività, con gli occhi sempre puntati verso un’imprescindibile sostenibilità ambientale".