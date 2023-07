RisorgiMarche pronto a decollare C’è Finardi per il primo concerto

Decolla giovedì, alle 18, la settima edizione di RisorgiMarche con Eugenio Finardi, Raffaele Casarano e Mirko Signorile in "Euphonia Suite" al parco fluviale Santa Croce di Mogliano. In questo concerto sui prati Finardi, cantante e musicista, autore e compositore italiano tra i più noti, sarà accompagnato dal sassofonista Casarano e dal pianista Signorile. Sabato il festival prosegue a San Severino, alla stessa ora: sarà la volta di Ginevra Di Marco e Franco Arminio in "È stato un tempo il mondo" al Castello di Pitino di San Severino; mentre lunedì prossimo, alle 19, Ezio Guaitamacchi, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti suoneranno all’Orto sul Colle dell’Infinito di Recanati per "Un uomo chiamato Bob Dylan". E giovedì 20, alle 18, Diodato farà tappa a Macereto (tra Pieve Torina, Ussita, Valfornace e Visso) per "Così speciale tour". Questo solo per citare i primi appuntamenti in provincia. "Prosegue l’esperienza di RisorgiMarche che, trascorse le difficoltà legate alla pandemia, torna a popolare i meravigliosi luoghi della nostra regione – commenta il governatore Francesco Acquaroli –. Nel pieno spirito di solidarietà, promozione del territorio e rispetto dell’ambiente il festival si inserisce nelle più ampie politiche di rilancio dei borghi e territori interni". "Siamo pronti a regalare al nostro pubblico un’altra estate con proposte culturali di livello", aggiunge Giambattista Tofoni, ideatore della manifestazione insieme a Neri Marcorè. Per tutte le info su come raggiungere i luoghi dei concerti, canali social di RisorgiMarche.