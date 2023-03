Risorgimarche: ’Riverberi’ con visite, botteghe e concerto di Mirra

Domenica a Ripe San Ginesio è tempo di "Riverberi" targati RisorgiMarche. Non solo musica, ma anche tanti altri appuntamenti. Tutti i partecipanti alle attività nel borgo sono invitati a portare un libro (nuovo o in buono stato) da donare al Centro culturale "E. Pasquali" per la realizzazione della biblioteca. I libri potranno essere consegnati a partire dalle 9 alla pinacoteca comunale in via Dante Alighieri. Alle 9.30 escursione guidata in e-bike nel territorio di Ripe con ritrovo in piazza Vittorio Emanuele II (possibilità di affitto e-bike, info 3477915440). Dalle 10 alle 11 visita guidata del borgo (prenotazione gratuita su Eventbrite). Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 apertura delle botteghe artigiane (Laboratorio "Terre d’Arte"-Ceramica artistica, Etico Sartoria Marchigiana-Sartoria con tinture naturali, Samuela Salvucci creativa di gioie-Bottega-salotto di gioielli artistici). Alle 11.30 alla pinacoteca comunale concerto del vibrafonista Pasquale Mirra (nella foto).