"Risorse e tempo investito. Ecco i risultati ottenuti"

Nessun commento politico, né riferimenti al sindaco che le ha tolto la delega al turismo nel primo intervento pubblico di Manola Gironacci dopo la decisone di Ciarapica di sfiduciarla per essere passata alla Lega. "Non entro nel merito delle scelte politiche, che rimando alle segreterie dei partiti, e mi limito a rappresentare la verità del lavoro svolto", premette in un intervento in cui difende il proprio lavoro, bocciato dall’opposizione durante l’ultimo consiglio comunale, in cui è stata ufficializzata la revoca della Gironacci da assessore, che promuove il suo operato. "Ho investito – dice – risorse e tempo per rifare da capo il sito internet del turismo, in via di conclusione insieme alla app per le attività economiche, ho condiviso una strategia con gli stabilimenti balneari e abbiamo destagionalizzato alcuni eventi sul lungomare spostandoli a giugno e settembre e siamo arrivati secondi al bando regionale Marche For All per una migliore accessibilità del turismo in spiaggia".

Quanto alla Bandiera Blu "non scontata la riconferma per il ventesimo anno, inoltre per la prima volta in città abbiamo firmato un protocollo di intesa con le due Proloco". Nella continuità dei progetti ereditati "sono orgogliosa - afferma - di aver portato questa ultima edizione di Bike Life fino al cuore delle istituzioni europee a Bruxelles, dove abbiamo presentato progetti concreti al Parlamento, alla Commissione e alla delegazione della Regione Marche". E nel rapporto con la Regione sottolinea la collaborazione "su eventi come Gustaporto, Borghi Aperti e Tipicità e per il primo anno siamo stati selezionati per partecipare a Marche Storie. Nella mia visione di città globale non vi è stata mai distinzione tra la città alta e la zona marinara, con la stessa importanza data alle luminarie natalizie, con le luminarie anche a San Valentino e a Civitanova Alta abbiamo installato anche guide turistiche interattive per una migliore ricerca storica".

Non dimentica le iniziative nei quartieri "dove – conclude – per la prima volta abbiamo portato spettacolo e cultura con il filosofo Diego Fusaro, come nel caso di Fontespina. Per il Borgo Marinaro si è patrocinata la cena del Palio dei quartieri e per valorizzare il patrono San Marone è stata organizzata per la prima volta una regata dedicata al Palio dei Pontili, oltre all’integrazione di una festa nella chiesa di San Marone dove sono custodite le reliquie".