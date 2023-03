Risorse per l’hub agroalimentare locale

Buone notizie per le aziende agricole recanatesi. Il direttivo di Fratelli d’Italia fa presente, infatti, che con il decreto, firmato nei giorni scorsi dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, sono stati estesi ad alcuni comuni, fra cui anche la cittadina leopardiana, gli interventi del Fondo di solidarietà che interessano proprio l’agricoltura e il tessuto aziendale agroalimentare. "Recanati, essendo uno dei comuni interessati dal provvedimento - si legge in una nota del gruppo politico cittadino - potrà vedere di nuovo in piena funzione la sua capacità agricola, aspirando concretamente a diventare un hub di produzione agroalimentare di assoluta eccellenza per il nostro territorio a cui l’alluvione dello scorso settembre, che ha colpito luttuosamente le Marche, ha purtroppo provocato danni. Il costante e quotidiano lavoro della filiera istituzionale, che vede Fratelli d’Italia coinvolta dal governo nazionale fino all’amministrazione provinciale, passando per la Regione governata da Acquaroli, ha posto l’interesse sul recupero di quelle strutture e infrastrutture agricole che sono vitali per il nostro territorio".