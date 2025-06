Risorse per teatro e palasport

Il Comune di Tolentino ha ottenuto il finanziamento, a fondo perduto, per due importanti progetti di efficientamento energetico: il teatro Vaccaj, per un importo pari a 167.884 euro e il Palazzetto dello sport Chierici, per 122.000 euro. Nel secondo caso la somma si va ad aggiungere a quanto già stanziato per i lavori attualmente in corso. Nei prossimi mesi nei due edifici saranno quindi realizzati interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche attraverso l’installazione di impianti a pompa di calore.

A maggio il Comune ha partecipato all’Avviso C.S.E. 2025 promosso dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Ed è risultato ammesso, ottenendo così un finanziamento totale di 289.884 euro.

"Non possiamo che esprimere soddisfazione per l’importante risultato conseguito – afferma il sindaco Mauro Sclavi con la vice Alessia Pupo (assessore allo sport) e gli assessori Fabio Tiberi alla cultura e Diego Aloisi all’ambiente -. Questo grazie al settore lavori pubblici e alla precisa volontà politica e amministrativa di cogliere tutte le occasioni che consentano una gestione sempre più sostenibile delle strutture pubbliche con l’abbattimento dei costi e una più estesa utilizzazione di questi importantissimi spazi culturali e sportivi".

Lucia Gentili