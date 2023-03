Risparmio energetico? "Ci sono luci accese h24"

Davvero siamo così attenti al risparmio energetico e, quindi, alla riduzione delle emissioni di CO2? A giudicare da quanto segnalano quotidianamente diversi cittadini, sembrerebbe proprio che questo obiettivo sia una chimera. Appena un mese fa, il 16 febbraio, in piazza Leopardi vennero spente le luci della Torre Civica e quelle della Torre del Passero Solitario in occasione della giornata del risparmio energetico. Sempre nella stessa giornata è partita da piazza Leopardi una pedalata di cittadini, con in testa il vice sindaco Mirco Scorcelli e la presidente del Consiglio Tania Paoltroni, con bici muscolari o elettriche. Ma allora, si domandano in molti, come mai poi i fari sul cornicione del museo di Villa Colloredo continuano a rimanere accesi 24 ore al giorno, così come le luci esterne dell’ingresso su via Cesare Battisti dell’ascensore del parcheggio del centro città? Cosa per altro già evidenziata a novembre. Ma le segnalazioni non si limitano a questi casi. Ci son volute le proteste reiterate di Sergio Beccacece, ex assessore, per indurre la ditta, che gestisce la manutenzione dell’illuminazione, a intervenire per rimediare al difetto di funzionamento del meccanismo regolatore automatico dei tempi di spegnimento e accensione dei lampioni. Beccacece aveva notato che le luci al mattino si spegnavano in ritardo rispetto al sorgere del sole con spreco di energia. Il sindaco Bravi, a fine anno, nel presentare il bilancio di previsione, sosteneva che "i costi delle utenze oggi sono a livelli molto superiori rispetto agli anni 201921 e solo leggermente inferiori a quelli del 2022". Per il 2023, oltre ai circa 400 mila euro di spesa previsti per acqua e gas, la spesa preventivata è di 900mila euro per la sola energia dove è in vigore dal 2016 (durata 25 anni) il project financing sottoscritto tra Comune di Recanati ed Ati (capogruppo Dea). Con l’ultima variazione di bilancio, inoltre, sono stati stanziati altri 500mila euro per la manutenzione e l’aggiornamento dell’illuminazione pubblica.

Asterio Tubaldi