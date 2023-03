Risparmio energetico negli uffici

Efficientamento energetico, il Comune ci prova con la Palazzina tecnologica e si mette alla caccia di fondi nazionali per portare a compimento il progetto dell’ingegner Francesco Giardini di Falconara, che con un costo di 310mila euro prevede la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, la sostituzione della pompa di calore, illuminazione e infissi nuovi. L’obiettivo è rientrare nei finanziamenti a fondo perduto del ministero della Transizione ecologica per la realizzazione di interventi di efficienza energetica. Secondo gli elaborati dello stesso studio Giardini, a fronte di un consumo annuo di circa 67.804 Kwh, tramite il nuovo impianto fotovoltaico sarà possibile ridurre il prelievo della rete elettrica a 43.978 Kwh. Sono invece 59 le finestre da sostituire in via Marinetti: 25 al pian terreno, di cui 16 negli uffici e 9 nei magazzini, e le restanti 34 al primo piano. "Al bando, inizialmente era pressoché impossibile partecipare – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai - , perché richiedeva procedure complesse e molti comuni vi avevano rinunciato. Per questo sono stati prorogati i termini, da febbraio ad aprile, per quanto concerne la presentazione delle domande". L’eventuale efficientamento della Palazzina tecnologica, situata nella zona sud della città, seguirebbe la realizzazione dell’impianto fotovoltaico al teatro Rossini che è in corso d’opera.

Francesco Rossetti