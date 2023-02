Risparmio energetico, nuova illuminazione a led al polo sportivo

Taglio della bolletta energetica per il Comune di Montecassiano: nuova illuminazione a led al polo sportivo San Liberato. L’investimento di circa 28mila euro, oltre a un risparmio energetico di circa il 60-65%, ha permesso di adeguare l’impianto di illuminazione ai più ampi parametri richiesti dai vigenti regolamenti federativi per poter svolgere l’attività calcistica agonistica. Inoltre con una spesa di 35mila euro è stata ripristinata la scarpata vicina alle tribune e che tramite un percorso unisce i campi da calcio al palasport. La scarpata aveva ceduto in occasione dell’alluvione di settembre e, per il ripristino, è stato necessario intervenire con dei pali a sostegno in modo da prevenire nuovi eventi franosi. L’intervento sarà completato con una piantumazione. "Continuano gli importanti investimenti, circa 2 milioni di euro, sugli impianti sportivi realizzati in questi nove anni di amministrazione – ha spiegato il sindaco Leonardo Catena (nella foto) –. Dopo la realizzazione dei nuovi spogliatoi a San Liberato, la riqualificazione della palestra del centro storico, l’installazione dei defibrillatori nelle strutture dove si pratica sport, la manutenzione straordinaria del campo di calcio in erba sintetica, la realizzazione del palasport, la realizzazione di un nuovo campetto in erba sintetica a Sant’Egidio, la manutenzione straordinaria degli spogliatoi e del campo da tennis, gli interventi di riqualificazione negli spogliatoi, le tribune e l’illuminazione della palestra di via Carducci, la prossima realizzazione della pista ciclabile e della ciclovia attendiamo l’esito del bando su fondi Pnrr per nuovi investimenti per i nostri impianti".