Risparmio energetico: passeggiata e cena con camerieri speciali

In occasione della Giornata mondiale del risparmio energetico, l’Anffas di Potenza Picena ha organizzato, con il patrocinio del Comune, una serie di iniziative tra sostenibilità e integrazione. Nella mattinata di giovedì numerosi studenti dell’Istituto comprensivo Sanzio di Porto Potenza hanno partecipato alla passeggiata dalla loro scuola fino in piazza Douhet. I giovanissimi hanno sfilato per le vie della città esibendo cartelli dedicati alla tutela dell’ambiente e al risparmio delle risorse. In serata, la cena a tema al ristorante Solero con dei camerieri speciali: i meravigliosi ragazzi dell’Anffas.