Risparmio energetico: si spengono Municipio, vialetto sud e nord

Luci spente in piazza XX Settembre per aderire all’iniziativa di Rai Radio Due e celebrare la ’Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’. Aderisce così il Comune di Civitanova all’iniziativa “M’illumino di meno”, lanciata dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”, in onda su Rai Radio 2, rivolta alla promozione e alla cultura del risparmio energetico che ha avuto inizio nel 2005. In questo modo, con un gesto simbolico, dalle 20 alle 20.30 verranno spente temporaneamente le luci di piazza XX Settembre, vialetto sud e vialetto nord. "Un’iniziativa intelligente, di sensibilizzazione al risparmio energetico e di salvaguardia dell’ambiente. Ringrazio l’assessore all’Ambiente Giuseppe Cognigni e l’Atac per la puntuale collaborazione", ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica.

"Ognuno di noi – ha proseguito il primo cittadino – può fare la propria parte mettendo più attenzione nelle azioni quotidiane

per un consumo più rigoroso dell’energia".