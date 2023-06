Rispettata la tradizione: in spiaggia all’alba per la messa di San Giovanni

Il tempo incerto ha tenuto lontano la grande folla di fedeli che per tradizione si danno appuntamento all’ alba sulla spiaggia di Fontespina, ma sono stati comunque in molti a partecipare alla messa di San Giovanni celebrata da don Sergio Criscione. Una tradizione antica, che richiama storicamente centinaia e centinaia di persone, interrotta solo nei due anni cruciali della pandemia, 20202021, ripresa con prudenza lo scorso anno e proseguita stavolta, nonostante le minacce di pioggia e tuoni che in anche questo fine settimana non hanno risparmiato il litorale civitanovese. In spiaggia tanta gente, gli irriducibili della festa di San Giovanni ed anche giovani e bambini. Ieri mattina, inoltre, non è mancato qualche inconveniente. Un uomo, infatti, si è sentito male ed è caduto a terra. Immediato l’intervento della Croce Verde e il trasporto dell’ anziano in ospedale, ove è stato sottoposto ad accertamenti più approfonditi, dopo i primi soccorsi prestatigli in spiaggia.

g. f.