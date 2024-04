"Rispettiamo questa famiglia con il silenzio"

Ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Corridonia, il dramma che si è consumato alle prime luci del giorno di Pasqua quando Bruno Cartechini, 86 anni, ha imbracciato il suo fucile da caccia per rivolgerlo contro la moglie Palma Romagnoli gravemente malata di Alzheimer e allettata da qualche mese. Un colpo che non le ha lasciato scampo. L’anziano, dilaniato dal dolore nel vedere la moglie soffrire, ha poi tentato il suicidio con la stessa arma, sparandosi all’addome ed ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette ad Ancona. Sono stati centinaia i messaggi di cordoglio e vicinanza dedicati alla figlia Stefania, che ieri ha scritto un toccante messaggio via social: "Angelo mio prega per me aiutami a superare questo momento ti amo e ti amerò per sempre Mamma". Era residente a Porto Sant’Elpidio ma da tempo stava nell’abitazione dei genitori per assisterli nella loro quotidianità, viste soprattutto le condizioni della madre affetta da una malattia neurodegenerativa. Così era anche Bruno Cartechini, agricoltore e per anni aveva lavorato in una vetreria locale, che era molto legato alla moglie; infatti, i conoscenti li hanno descritti come una famiglia apprezzata ed unita. Sull’accaduto il sindaco Giuliana Giampaoli ha affermato: "Sicuramente stiamo parlando di una situazione di profondo dolore – ha sottolineato – è innegabile. Dal mio punto di vista penso sia doveroso astenersi da qualsiasi giudizio e rispettare con il silenzio questa famiglia. Credo che debba rimanere esclusività dei parenti e di quanti li conoscevano il dire o non dire ciò che provano". Dello stesso avviso l’assessore ai servizi sociali Nelia Calvigioni. "Ora c’è bisogno di rispettare il dolore di quanti stanno soffrendo".

Diego Pierluigi