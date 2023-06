Rispunta l’idea dell’ascensore al foro Boario

Torna nei progetti dell’amministrazione comunale l’ascensore al foro Boario di Civitanova Alta. Il progetto comparse per la prima volta nel programma dei lavori pubblici della giunta del sindaco Mobili, una quindicina di anni fa e con un finanziamento di 240.000 euro. Successivamente, nel 2013, decise di rinunciarvi la giunta Corvatta, perché l’intervento andava a braccetto con la contestuale realizzazione di parcheggi da parte di privati, che alla fine non mostrarono interesse ad investirvi. Adesso, l’amministrazione Ciarapica lo ha ripescato dal cassetto e ha deliberato di affidare un incarico a professionisti esterni per aggiornare la progettazione esecutiva. Una scelta giustificata con l’assenza di tecnici comunali, per carenza di personale in organico, in grado di occuparsi di predisporre gli atti, e con la necessità di provare ad aggiudicarsi le risorse della Regione, che ha emesso un bando per assegnare ai Comuni marchigiani contributi per cantierare interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche anche mediante lavori di restauro e risanamento conservativo, miglioramento sismico, ripristino dell’accessibilità ai luoghi. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 4.000.000 di euro, e i Comuni possono vedersi riconosciuto un contributo non inferiore ai 100.00 euro e non superiore ai 500.000. Il termine per presentare la domanda scade il 4 luglio. Civitanova spera di potersi aggiudicare una parte dei fondi regionali con il progetto dell’ascensore che rappresenta una possibilità di collegamento tra il piazzale del campo Boario e il centro storico perimetrato dalle mura di Civitanova Alta. Si tratta di un percorso di risalita mezzanizzato e, per rivedere la progettazione e stare nei tempi imposti dal cronoprogramma del bando regionale, il Comune è ricorso all’incarico esterno, aggiudicato alla società Spm Srl di Roma per un importo di 12.688 euro.

l. c.