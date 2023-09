Rissa a Civitanova: 6 Daspo per 2 anni sul Lungomare

Scattano i Daspo per due anni per tutti i protagonisti di una violenta rissa che si scatenò sul lungomare lo scorso luglio, davanti a un locale. Non potranno frequentare quel luogo e nemmeno stazionare nei pressi e lo stesso vale per tutti i locali vicini sul lungomare Piermanni. Un episodio sul quale hanno indagato i carabinieri di Civitanova, risaliti ai responsabili grazie alle immagini della video sorveglianza e ad alcune testimonianze che hanno consentito di ricostruire i fatti e le responsabilità. Sono sei le persone che erano state identificate e deferite all’Autorità Giudiziaria. In seguito all’attività istruttoria della Divisione della Polizia Anticrimine della Questura di Macerata, nei confronti degli indagati, che sono tutti tunisini e di età compresa tra i 25 e 40 anni, e tutti hanno precedenti di polizia, tra cui uno già sorvegliato speciale, sono stati emessi dal Questore di Macerata i divieti di accesso e stazionamento nei pressi del locale pubblico in cui era avvenuta la violenta rissa e di tutti quelli vicini del lungomare Piermanni, un provvedimento che sarà in vigore per due anni.