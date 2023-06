Rissa a colpi di cacciavite in strada Due denunce, spunta pure una katana

Due peruviani denunciati per minacce e lesioni, dopo la rissa di venerdì sera, raccontata nei giorni scorsi dal Carlino. In casa di uno di loro, anche una spada katana. Si tratta dell’episodio avvenuto intorno alle 23 in corso Cavour. Due poliziotti, che non erano in servizio, passando a piedi hanno notato, all’altezza della galleria Luzio, due soggetti che correvano verso un’auto, salivano a bordo e andavano a tutta velocità verso il centro. Lì vicino, un gruppo di persone stavano litigando animatamente.

Tra loro anche un uomo che era stato evidentemente percosso: aveva il volto tumefatto e una ferita da arma da taglio al braccio destro. Subito intervenuti per calmare gli animi, i poliziotti hanno fatto arrivare sul posto la Volante e un’ambulanza, per prestare i primi soccorrsi i feriti.

Le indagini successive hanno chiarito che c’era stata una lite, in due si erano azzuffati e feriti a vicenda sotto gli occhi dei passanti, usando un grosso cacciavite e un coltellino multiuso, oggetti che poi erano stati gettati via e che non sono stati ritrovati. Le successive perquisizioni a casa dei sospettati hanno però permesso di recuperare, a casa di un 35enne, anche la katana che è stata poi messa sotto sequestro dagli agenti della polizia. Lui e un 53enne, entrambi di origini peruviane e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona, sono stati denunciati per i reati di minacce e lesioni, nonché per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

re. ma.