Rissa a Montefano: tre giovani denunciati

Tre giovani sono stati individuati e denunciati per rissa, dopo quanto avvenuto a Montefano la sera del 7 settembre.

Un gruppo di ragazzi si erano presi a botte in strada, per motivi ignoti. I carabinieri della stazione di Montefano erano stati informati dell’episodio avvenuto in paese e avevano iniziato a cercare di risalire ai responsabili. Erano stati così individuati i partecipanti attivi alla scazzottata. E così sono arrivati a tre ventenni tutti di Montefano.

A quanto sembra, i ragazzi si erano affrontati tra loro con calci e pugni, per motivazioni irrilevanti. In due avevano anche fatto ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso di Recanati per le lievi ferite al volto riportate, e guaribili in cinque giorni.

I tre 20enni dovranno ora rispondere del reato di rissa, per il quale sono stati denunciati alla procura.